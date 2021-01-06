Kahramanmaraş'ta zeytinyağı yüklü kamyon yandı
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Kahramanmaraş'ta zeytinyağı yüklü kamyon yandı

06.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:58
Kahramanmaraş'ta zeytinyağı yüklü kamyon yandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyon yandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, Vadi Mahallesi'nde seyir halinde olan 46 ACL 212 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun kapalı kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinyağı yüklü olan kasadan bazı malzemeler vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, yangın kısa süre içerisinde kasayı sardı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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