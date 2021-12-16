KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta yağışlar nedeniyle bazı evlerde Su baskını yaşandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın zemin katı sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan yağmur sonrası Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede Su baskını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Su baskınında ev sahipleri sakinleri zor anlar yaşadı.

Ekipler, apartmanın zemin katındaki suları tahliye etmek için harekete geçti.

Sağanak nedeniyle oluşan su baskınında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Öte yandan sağanak nedeniyle Kılavuzlu Barajı ile Sır Barajının kesiştiği mevkideki ekili arazilerin bir kısmı da sular altında kaldı.