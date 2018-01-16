Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 4.5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolundan il merkezine seyir halinde olan otomobili takibe aldı. Takip sırasında polise fark eden şüpheli otomobiliyle kaçmaya başladı. Otomobilinde sıkıştırılmasıyla aracını bırakarak yaya kaçmak isteyen şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan A.Ö.D.'nin üzerinde yapılan aramada 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilden atılan poşet, narkotik köpeği 'Alfi' tarafından kısa sürede bulundu. Poşet içerisinden ise 4.5 kilogram esrar çıktı. Gözaltına alınan A.Ö.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ