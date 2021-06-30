Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Pazarcık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Pazarcık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Topaktaş Mahallesi Sergen mezrasında kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 422 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili H.Ö.K. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Öte yandan Pazarcık ilçesinde bir kişinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan ekipler, söz konusu adreste 10 kök kenevir ele geçirdi.

İki olayda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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