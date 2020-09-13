Kahramanmaraş'ta terör propagandası yapttığı iddia edilen zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan Aziz Ş'yi (55) ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA