Kahramanmaraş'ta terör propagandası yapttığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta terör propagandası yapttığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta terör propagandası yapttığı iddia edilen zanlı tutuklandı
13.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:34

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan Aziz Ş'yi (55) ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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