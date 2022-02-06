Kahramanmaraş'ta tekvandoya yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Geçmişte tekvandoda Avrupa ve Türkiye şampiyonu çıkaran Kahramanmaraş'ta yeni sporcular, yeni başarılar için çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta, tekvando ile çocuklar kişisel ve fiziksel gelişimlerini tamamlıyor. Çoğunlukla ayak kullanılan bir felsefeye göre çalışan çocuklar, gelişimlerini tamamlarken, kendilerini de savunmayı öğreniyor. Çocukların anbean yanında bulunan aileler ise hep onların yanındalar.

İki çocuğunu tekvandoya gönderen Gonca Boyar, "Ben iki çocuğumu da bu merkeze veriyorum. Bir çocuğum özel çocuk. Epilepsi hastası. Doktorlar tarafından rehabilitasyon eğitim veriliyor ama sporun da çok iyi geleceğini düşündüklerini söylediler. Büyük oğlumu tekvando sporu ile tanıştırdım, küçük oğlum da spor faaliyetlerinde bulunsun, ağabeyi ile birlikte olsun, daha çok fiziksel ve zihinsel olarak gelişsin diye iki çocuğumu vermeye karar verdim. Spor zihinsel ve bedensel eğitim için çok önemli, diğer ailelere de öneririm" dedi.

Sporun kendisine çok iyi geldiğini belirten 9 yaşındaki Alper Fıstıkçıoğlu, "7 yaşında başladım. Tekvando çok yararlı. Bana çok yararı oldu kendimi korumamda. Herkese öneririm. Güzel bir spor, ben seviyorum, bırakmak da istemiyorum" şeklinde konuştu

Kas uzaması bakımından tekvandonun önemli olduğuna değinen Eren Harmankaya ise, "2021 yılının yaz ayında başladım. Tekvando açıkçası biraz zor ama esneklik ve kas uzamaları açısından çok önemli bir spor. Herkese de tavsiye ederim. Özellikle böyle spora başlamak isteyenlere tekvando sporunu tavsiye ederim" diye konuştu.

Tekvando 5. Dan ve ayrıca usta eğitici olan Hakan Üzüm, tekvando sporunun kas ve zihin gelişimi açısından çok önemli olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Tekvando sporu Uzakdoğu kökenlidir. Ahlak üzerine kurulmuş bir spordur. Küçük çocukların genellikle fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini tamamlar. Günümüz şartlarında sosyal medyanın kötü etkisinden uzak tutabilmek açısından DO prensipli sporlardan bir tanesidir. Hem fiziksel gelişimleri için hem de zihin gelişimleri için önemli bir spordur." - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Spor