Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'nin 102. yılı nedeniyle fidan dikildi

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs 1919'un 102. yılı dolayısıyla EXPO 2023 alanında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs 1919'un 102. yılı dolayısıyla EXPO 2023 alanında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi, AK Parti Onikişubat İlçe ve Gençlik Kolları Başkanlığı iş birliğiyle EXPO 2003 rekreasyon alanı ağaçlandırıldı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı günde fidan dikme etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı