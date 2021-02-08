Kahramanmaraş'ta "İstiklal İlham Verir" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta "İstiklal İlham Verir" konferansı düzenlendi

08.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:52
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstiklal İlham Verir " konferansı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstiklal İlham Verir " konferansı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan araştırmacı-tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Kahramanmaraş'ın destansı kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde stratejik bir öneminin olduğuna işaret eden Gündüz, "Kahramanmaraş Türkiye'nin en stratejik illerinden birisidir." dedi.

Gündüz, Kahramanmaraş'ta verilen mücadelenin Anadolu'ya örnek olduğunu dile getirerek, "Şehir mücadelesi için ruh lazım. Çünkü şehir mücadelesi çok zordur. Tahribatla da sonuçlanabilir." diye konuştu.

Konferansa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kamu kurumlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Hadise Merve Dizdar Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler İzmir İstifa Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta "İstiklal İlham Verir" konferansı düzenlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 20:55:00. #1.15#
title