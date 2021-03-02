KAHRAMANMARAŞ - DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ - DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

02.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:00
KAHRAMANMARAŞ - DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, tefecilere yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, ekonomik olarak zor durumda olan 60 kişiye faizli para verip imzalattıkları senet karşılığında icra takibi yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Kahramanmaraş ve Muğla'da eş zamanlı adreslere yapılan operasyonda, M.T, Y.Ş.T, K.T, M.I, ve A.D, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 1 tabanca, 50 fişek, senet, alacak defteri, belge dokümanları, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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