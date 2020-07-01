Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı başkanlığında, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek adliyenin 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Zeynal Abidin Akdulum, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Lütfi Sarıkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Tabur Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay ve diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs (1 ve 2 Nolu L Tipi ve Açık) Ceza İnfaz Kurumları ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki mevcut sorunlar değerlendirilerek alınması gereken önlemler gözden geçirildi.

Toplantı gündeminde bulunan maddelerin çözümünde karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda değerlendirmeler yapılarak, çözüm önerileri için kurumlar arası işbirliğinin sağlanması kararlaştırıldı.

İlker Yazıcı, toplantıya iştirak ederek karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm odaklı çabalarla katkıda bulunan tüm kurumlara ve yöneticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA