Kafeler kapatılınca çareyi kestane satmakta buldu

Kafeler kapatılınca çareyi kestane satmakta buldu Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kafesinin kapısına kilit vuran işletme sahibi, kafede personel ve diğer giderlerini karşılayabilmek için kestane satmaya başladı Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kafesinin kapısına kilit vuran...

Kafeler kapatılınca çareyi kestane satmakta buldu

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kafesinin kapısına kilit vuran işletme sahibi, kafede personel ve diğer giderlerini karşılayabilmek için kestane satmaya başladı

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kafesinin kapısına kilit vuran bir işletme sahibi, personel ve diğer giderlerini karşılayabilmek için kestane satmaya başladı.

Korona virüs vakalarının artış göstermesiyle beraber alınan tedbirler sıkılaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar arasında restoran ve kafelerin sadece paket servis ile hizmet vermesi de yer aldı. Sivas'ta bir işletme sahibi ise kafesinin kapatılmasının ardından personel ve diğer giderlerini karşılamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hikmet Işık Caddesi'nde bulunan kafesinin kapısına kilit vuran Mesut Topçu, kafenin önünde kestane satışı yapmaya başladı. Kestaneleri sepetlere dolduran Topçu, sepetleri de isimlendirmeyi unutmadı. Korona savar, korona kovalar gibi isimlerin yer aldığı kestane tezgahı vatandaşların da oldukça dikkatini çekti. Kestanelerin fiyatları ise 25 lira ile 35 lira arasında değişiyor.

"Görenler şaşırıyor"

İşletme sahibi Mesut Topçu, kafede kestaneleri gören vatandaşların şaşırdıklarını belirterek, "Normalde burada kafe işletmeciliği yapıyoruz ama yine pandemi nedeniyle 2 ay kapatma aldık. Bu zaman zarfı içinde de insanlar, bu soğuk kış aylarında evlerinde sıcak akşamlar geçirsinler diye kestane getirdik. Kuzu kestanelerimiz var 20 lira, kuzu pilavlarımız var 25 lira, şekerci 30, duble kestanelerimiz 35 lira. Kestanelere isimlerini kendimiz verdik; kuzu pilav, kuzu, korona kovalar, kavurma kebap, fırında kebap, haşlama kebap, korona savar, palamut. En iyisi de palamuttur, herkese öneririz. Taleplerimiz iyi çok şükür. Kafemizde kestaneleri gören hemşerilerimiz biraz şaşırıyor, burası normalde bir kafe olduğu için insanlar burada kestane gördüğü zaman tabii ki biraz şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.

(DK-GF-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT