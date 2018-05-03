Kadro Dışı Kalan Emre Mor Sessizliğini Bozdu: Okuduklarınıza İnanmayın

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, kararın ardından flaş bir paylaşım yaptı. Teknik direktör Juan Carlos Unzue'nin ikinci kez kadro dışı bıraktığı Milli futbolcu, Instagram hesabından tepki gösterdi.

"OKUDUKLARINIZA İNANMAYIN"

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilen Emre, Instagram hesabından "Okuduklarınıza inanmayın, her hikayede 2 farklı taraf vardır." sözlerini paylaştı. İspanyol basını Emre Mor'un antrenmanda disiplinsiz davranışlar sergilediğini ve bir takım arkadaşına uygunsuz şekilde faul yapıp sakatlamasının ardından kadro dışı kaldığını belirtmişti.

AS: CELTA'NIN UMUDU GALATASARAY

İspanyol basını da Emre Mor'un artık gelecek sezon Celta Vigo'da görev yapmayacağından emin... Basında yer alan haberde Türkiye'den ilginin olduğu Emre Mor için Celta Vigo'nun umudu olarak Galatasaray gösterildi. Haberde 'Celta'nın umudu Galatasaray' ifadeleri kullanılırken, İspanyol temsilcisinin gelecek iyi bir teklifi değerlendireceği belirtildi. Celta Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den de gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır...

"EMRE TAKIM ARKADAŞLARIYLA ANLAŞAMIYOR"

Öte yandan Celta Vigo'nun kaptanlarından Gustavo Cabral, yaptığı basın toplantısında Emre Mor hakkında konuştu. Cabral, 20 yaşındaki yıldız için "Emre çok genç bir çocuk ve İspnayolcayı çok iyi konuşamıyor. Ben de gençken transfer olmuştum ama ülkelerdeki kullanılan dil aynıydı ve bu yüzden daha kolay olmuştu. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorluk çekiyor. Çok fazla oynamamak da onu etkiliyor. Buraya oynamaya gelmişti, şimdi ise hayal kırıklığı yaşıyor. Henüz çok genç ve yetenekli bir çocuk. Ona destek olunması lazım" sözlerini kullandı.