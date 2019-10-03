Kadir Has Üniversitesi ile Deniz Bank da Hamidiye su sözleşmesini iptal etti

03.10.2019 09:14

İBB'deki el değişikliğinin ardından kamu kurumlarının Hamidiye Su iptalleri devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra ambargo uygulanmaya başladığı iddia edilmişti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki TGS Hamidiye'yle sözleşmesine son vermesiyle başlayan süreç bir çok kurumun yanı sıra özel kuruluşlar da dahil olmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci İsmail Saymaz, " Hamidiye Su'yu bırakan kuruluşları" sosyal medyadan duyurdu.

Saymaz'ın Twitter'dan duyurduğu isimler arasında; Kültür, Bilim ve Sanayi bakanlıkları, Milli Saraylar, Koza Holding, Vakıfbank, Denizbank, Bahçelievler ve Arnavutköy Belediyesi, TEDAŞ, TEİAŞ, Türgev, Seta, BDDK, YTÜ, AK Parti Genel Merkezi, TGS, Kadir Has Üniversitesi yer aldı.

BAZI KURUMLAR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Saymaz'ın bu listeyi paylaşmasının ardından da Denizbank ve Kadir Has Üniversitesi'nden açıklama geldi. Saymaz bu açıklamaları da Twitter'dan şu şekide duyurdu:

"Denizbank'tan gönderilen açıklamada, kurumun Aralık 2018'de arıtılmış su sistemine geçtiği, bu tarihten sonra adım adım dışarıdan su alımının bitirildiği, Hamidiye Su ile olan anlaşmanın seçimden ötürü değil, arıtılmış su sistemine geçilmesinden ötürü olduğu kaydedildi.

Kadir Has Üniversitesi'den gönderilen açıklamada, Hamidiye Su ile olan anlaşmanın "sebillerin düzenli bakımı yapılmadığı için ve hijyen nedeniyle" seçimden önce sonlandırıldığı ve bu kararın seçimle bir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

İLK DEĞİL

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, THY'nin Hamidiye su ile yaptığı sözleşmeyi iptal etmesinin ardından üç devlet kurumunun da Hamidiye su ile olan sözleşmelerini iptal ettiklerini açıklamıştı. RS FM canlı yayınına katılan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'Kültür ve Sanayi Bakanlıkları ile Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank'ın da Hamidiye ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını' duyurmuştu.