Kadınların Elinden Çıkan Lezzet, ABD'ye Uzanacak

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2004 yılında 50 metrekarelik bir dükkanda temelleri atılan ve üretimde kadınları arkasına alarak hızla büyüyen Göçmen Börekçisi, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da 3 mağaza açacak.

Göçmen Börekçisi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken girişimcilik heyecanıyla bir iş kurmak için arayışa girdiğini ve yaşadıkları ilçede insanların sabah kahvaltı yapabilecekleri bir mekanın olmadığını fark ederek börek salonu açmaya karar verdiğini söyledi.

Kardeşi Tanju Taner Dönmez ile Körfez'de 50 metrekarelik bir dükkan açıp, annesinin yaptığı börek ve poğaçaları satmaya başladıklarını belirten Dönmez, ilk günden itibaren kurumsallaşma düşüncesiyle hareket ettiklerini ve bu sayede hızlı bir gelişim süreci yaşadıklarını dile getirdi.

Dönmez, ilk şubelerini açtıklarında sadece Boşnak ve su böreğiyle poğaça sattıklarını, şu anda 40'a yakın çeşitleri olmasına rağmen ana ürün kalemlerinin hala bunlar olduğunu vurguladı.

Sektöre girdiklerinde aynı ürünlerin başkaları tarafından da yapıldığını fakat kendilerinin bunu biraz profesyonelleştirdiklerini anlatan Dönmez, "Aslında bizim yaptığımız Balkanlardan gelen çarşaf böreği. Biz bunun hem üretim aşamasındaki açımını hem de iç malzeme kalitesini ciddi anlamda geliştirdik ve anne eli lezzetiyle insanlara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"12 ilde 80 mağazamız var"

Dönmez, marka olarak büyümeye yine Kocaeli'den başladıklarına dikkati çekti.

Lezzetli ve düşük maliyetli bir ürün olunca kısa zamanda ciddi bir büyüme performansı yakaladıklarına değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"2016 ve 2017 yıllarında TOBB tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 firma listesinde yer aldık. İlk sene 36'ncı, ikinci sene de 20'nci olduk. İnşallah bu sene ilk 5'e girmek istiyoruz. Bu hızlı büyümenin arkasında modelin karlı olması, yatırım maliyetinin düşük olması ve ürünün lezzetli olması yatıyor. Şu anda 12 ilde varız, toplam 80 mağazamız var."

Dönmez, Körfez ilçesindeki 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinde günde 7-8 ton üretim gerçekleştirdiklerini ve el üretimi yapan bir firma için bunun ciddi bir rakam olduğunun altını çizerek, tesislerinde 180'i kadın 200 kişinin çalıştığını söyledi.

"Bizi biz yapan özelliklerimizden biri de üretimimizin kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi." diyen Dönmez, "Kadın elinin değdiği ürünü tüketicinin önüne getirdiğiniz zaman lezzeti hissedebiliyor. Biz o yüzden 'Anne eli' sloganını kullanmayı seviyoruz. Göçmen Börekçisi her zaman bunun farkını yaşıyor. Kadınları arkasına alarak büyüyen bir firmayız." şeklinde konuştu.

Dönmez, artan talep karşısında istihdamın da hızla arttığına işaret ederek, 2 sene önce 70 kişi olduklarını, şu an 200 kişiyle çalıştıklarını, yeni projelerle sene içerisinde 50 personel daha alabileceklerini aktardı.

"ABD'de 3 mağaza açacağız"

Firma olarak sadece iç piyasada değil, yurt dışında da büyümeyi hedeflediklerini belirten Dönmez, halihazırda Suudi Arabistan ve Bulgaristan'a ihracat yaptıklarını hatırlattı.

Avrupa pazarına yönelik İngiltere, Almanya ve Hırvatistan'da görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 ay içerisinde ABD'nin başkenti Washington'da 3 mağazamız açılacak. ABD'de açılacak mağazalarımızla ilk etapta hedefimiz yıllık 1 milyon dolarlık ihracat yapmak. Daha sonrasında mağaza sayısı arttıkça bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. ABD'deki yatırımların çok kısa zamanda Türkiye'deki mağaza sayısının önüne geçebileceğini, bunun Avrupa'yı da tetikleyeceğini düşünüyoruz."

"Ev hanımıyken 48 yaşından sonra işveren oldum"

Dönmez kardeşlerin annesi Gönül Dönmez de 5 yıl önce hayatını kaybeden eşi Mustafa Dönmez'in yıllarca kasaplık yaptığını, marketlerin yayılması üzerine üniversite ikinci sınıftaki oğlu İlker Can Dönmez'in sektör değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Çocuklarının börek salonu açma fikrini açıklayıp, kendilerine destek vermelerini istediğini anlatan Dönmez, "Ben o zamanlar 'Oğlum okuyun, esnaflık çok zor.' diyordum. 'Anne gel beraber yapalım' dediler. Birbirimize cesaret vererek bu işe giriştik ve 3-4 kişiyle başlayarak buralara getirdik." diye konuştu.

Dönmez, ev hanımıyken 48 yaşından sonra işveren olduğunu dile getirerek, "Çalışanlarımızı önceden evde oturan, hiç çalışmamış kadınlar arasından seçiyoruz. Çoğu 40-45 yaş grubunda, zaten ev hanımı oldukları için muhakkak elleri becerikli oluyor, çabuk kavrıyorlar. Bu yaş grubundaki kadınlara iş imkanı sağladığımız için çok gurur duyuyorum. Keşke daha önce böyle bir şeye girişseymişim." ifadelerini kullandı.