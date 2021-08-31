Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
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Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi

Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerinin satıldığı 'Emek Bahçesi' büyük ilgi görüyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerinin satıldığı 'Emek Bahçesi' büyük ilgi görüyor.

Kursiyer kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacağı dükkana alıcılar yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladıkları ürünleri satma imkanına erişen kadınlar, bu sayede ilk ticari deneyimlerini de yaşamış oluyor. Emek Bahçesi'nde el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, el yapımı tablolar, hediyelik eşyalar türünden birçok ürün bulunuyor. Amaçlarının hem kazanmak hem kazandırmak olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Hocası Günay Çetin, "Amacımız burada kadınlara yönelik işler çıkartıp ürünleri satışa sunmak. Hem bayanlarımızın gelip bir şeyler öğrenmesi hem de kendi ev bütçelerine katkıda bulunmaları için önemli. Son derece güzel işler çıkartıyoruz. Herkesin kursa katılmasını istiyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani tarafından hazırlanmış olan bu dükkanımızı herkesin görmesini istiyoruz. İsteriz ki bayanlarımız ayakları üzerinde durabilsinler. Amacımız burada hem kazanmak hem kazandırmak" şeklinde konuştu.

Emek Bahçesi'nde el sanatları, ahşap, kumaş boyaması türünden birçok hediyelik eşya olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Gülnur Gültekin ise "Tatvan Belediyesi Sanat ve Kültür Atölyesinin 'Emek Bahçesi' adı altında açmış olduğu dükkandayız. Burası belediye başkanı tarafından sanat merkezi kursiyerleri ve bayanlara yönelik açılmış olan bir satış dükkanıdır. Bayanlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunuyoruz. Burayı belediye başkanımız tahsis ettiler. İğneden ipliğe hiçbir destekten kaçınmadılar. Kendilerine destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Burada dikiş, el sanatları, ahşap, kumaş boyaması, ahşap boyaması, filografi ve bunun yanı sıra bayanlarımızın el emeği ve gıda ürünleri olarak erişteler, salçalar, kurutmalar yapıp satışa sunduğumuz bir satış dükkanımızdır" dedi. - BİTLİS

Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi
Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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