Kadınlar Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, İbrahim Çolak xx, Esra Yılmaz xx (4.Hakem: Nail Berkant Sarıkaya)

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet x, İrem Barut x, Aysun Moradova x (Şeyma Yücel Dk.72 x), Alina Nahmadova x, Saniye Aslano x, Adebesi Dosumu x (İrem Karadağ Dk.90 ?), Cristine Nafula x (Rabia Behlül Dk.88 ?), Sona Rahimova x, Birsen Bozbal x (Pınar Çeri Dk.88 ?), Aybüke Aykul x, Opa Clement x (Cansel Yiğit Dk.90 ?)

Konak Belediyespor: Handan Kurga x, Seval Kıraç x, Maryam İbrahim x, Precious Emuobor x (Selis Demirci Dk.62 x), Ayah Majali x, Funda Aydınalp x (Berfin Elif Ceylan Dk.62 x), Didem Taş x, Cansu Gürel x, Busem Şeker x (Mai Salem Swelkem Dk.67 x), Ugochi Emenayo x (Nazlıcan Parlak Dk.67 x), Ceren Akkaya x

Goller: İrem Barut (Dk.5 kendi kalesine) Funda Aydınalp (Dk.10), Seval Kıraç (Dk.24 ), Busem Şeker (Dk.62), Mai Salem Swelkem (Dk.72), Nazlıcan Parlak (Dk.77) (Konak Belediye) - KAYSERİ

Kadınlar Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konak Belediyespor, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title