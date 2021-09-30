Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadeleleri tamamlandı ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadeleleri tamamlandı ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Ankara, Bursa ve İzmir'in ev sahipliği yaptığı grup etabının üçüncü gününde 6 maç oynandı.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalden itibaren VakıfBank ve Fenerbahçe Opet takımları da kupaya dahil olacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının üçüncü ve son gününde alınan sonuçlar şöyle:

PTT-Bolu Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Türk Hava Yolları-Yeşilyurt: 3-0

Karayolları-Mert Group Sigorta: 1-3

Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

 Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

 Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye

Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:08:48. #1.12#