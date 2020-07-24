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"Kadına şiddete dur de!" projesinin basın toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddeti engellemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği "Kadına şiddete dur de!" projesinin basın toplantısı, Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi.

24.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:53

Kulüpler Birliği Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddeti engellemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği "Kadına şiddete dur de!" projesinin basın toplantısı, Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi.

Süper Lig'deki 18 kulübün desteklediği, çalışma grubu üyelerinin yer aldığı toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer, İstanbul Milletvekili Belma Satır ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk katıldı.

Nihai gayelerinin tek bir insanın dahi şiddete kurban gitmemesi olduğunu belirten Bakan Selçuk, bunun için tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi.Futbolun toplumumuzdaki etkisini de göz önüne alarak kadına şiddet konusunda Bakanlığın yapmış olduğu yoğun ve özverili çalışmalara katkı sunmak istediklerini belirten Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Bakan Selçuk'un destekleriyle bu projeyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.Süper Lig'in tek kadın başkanı Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise erkek çocukların nasıl yetiştirildiği konusunun önemine dikkat çekerek, "Biz oğullarımıza sevmeyi öğretmeliyiz, biz oğullarımıza hoşgörüyü, ellerindeki kadını bir tüy gibi çiçek gibi tutup bırakmak istediğinde özgür bırakması gerektiğini mutlaka öğretmeliyiz. ya benimsin ya toprağın anlayışını asla almamalı. Hepimiz çok yorulduk. Eğitimle tamamen yok etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt da "Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için kadın ve erkek 'birlikte eşitiz' diyerek çıktığımız yolda, ana mesajımız ve temennimiz; hayatın her anında ve toplumun her bir ucunda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulması ve tabii ki kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasıdır" dedi."Güçlü kadın güçlü toplum" sloganıyla kadına yönelik şiddet hususunda önemli bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu ise "Bünyemizde oluşturduğumuz Galatasaray Spor Kulübü Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu ile insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşma ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmek üzere programımızı hazırladık" diye konuştu.İnsanlık ayıbı olan şiddete karşı yükseltilen her bir tepkinin ve her bir çığlığın Trabzonspor Kulübü'nde yankısını bulacağını ifade eden Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer de, "Kadının toplumsal itibarı, saygınlığı ve konumunu örseleyen şiddet vakaları, asırlardır küresel bir sorun olageldiği gibi bugün hala yaşadığımız toplumun acı bir gerçeği olarak vuku bulmaya devam ediyor" dedi.Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: DHA

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