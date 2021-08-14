Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım ortalığı salladı

Voleybol Takımımız'ın en önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, merak edilen kız arkadaşıyla paylaşım yaptı. Bu fotoğrafa adeta beğeni yağdı. Ebrar'ın arkadaşıyla küskün olduğu ve bunun barıştığını gösteren bir paylaşım olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Başarılı voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un paylaşımı Instagram'ı salladı. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek Ebrar, merak edilen kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

KISA SÜREDE ETKİLEŞİM YAĞDI

Ebrar'ın bu paylaşımı 16 saatte tam 163 bin beğeni aldı. Binlerce de yorum bırakıldı. İkilinin arasının küskün olduğu, bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

2000 DOĞUMLU

17 ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, dünya çapında en iyi oyuncular arasında gösteriliyor. Şu anda önünde Egonu, Boskovic, Haak gibi yıldızlar var ama Ebrar'ın zirveye çıkacağına dair görüş belirtenler de var.