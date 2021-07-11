Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
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Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi

Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda bugün kadınlar 107 kilometre pedal çevirdi.

2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda bugün kadınlar 107 kilometre pedal çevirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda bugün kadınlar 107 kilometre pedal çevirdi.

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan 2021 Kayseri UCI Yol Yarışları'nın bugünkü ayağı Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Grand Prix Erciyes Mimar Sinan adlı yarışta kadınlar pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sivas Yolu, Bünyan, Sultanhanı kavşağı U Dönüşü, aynı yoldan geri dönüş ile Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde sona eren zorlu parkurda kadınlar, 107 kilometre pedalladı. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer aldığı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katılıyor.

Sporcular bisiklet yarışının yanı sıra pedal çevirdikleri tarihi mekanların muhteşem manzaralarıyla büyüleniyor. 25 Temmuz 2021 Pazar gününe kadar sürecek yarışlarda sporcular Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıma imkanı yakaladı. Yarışların yarınki ayağında yine sporcuları zorlu ve heyecan dolu bir parkur bekliyor olacak. Grand Prix Kayseri adlı yarışta kadınlar, saat 09.00'da 87 kilometrelik Valilik-Organize-Hacılarkapı parkurunda, Grand Prix Kayseri adlı yarışta ise erkekler saat 15.00'da 136 kilometrelik Valilik-Organize Sanayi-Hacılarkapı parkurunda pedal çevirecek. Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları toplam 1.174,9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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