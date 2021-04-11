Kadın Milli Takımların kampı sona erdi

Kadın Milli Takımların geniş oyuncu havuzunda yer alan oyuncularla gerçekleştirdiği hazırlık kampı TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kadın Milli Takımların geniş oyuncu havuzunda yer alan oyuncularla gerçekleştirdiği hazırlık kampı TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

6 Nisan - 11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa, Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin yapmış olduğu scouting (oyuncu izleme ve taramaları) çalışmaları sonucunda tespit edilen yurt dışında futbol yaşantısına devam eden potansiyelli futbolcular katıldı. 2020 - 2021 sezonunda yurt dışına transfer gerçekleştiren oyuncular da bu kampta yer aldı.

17 Nisan tarihinde başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden kulüplerin düzenini etkilememek amacıyla bu kampa yerel lig oyuncuları dahil edilmedi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber kampı ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın da kampa ziyarette bulundu.

Kadın Milli Takımların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Melissa Abiral (Spuso Skn St.Pölten Frauen)

Defans: İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız (Zhitlobud-2), Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Yaşam Göksu (S.E. Aem), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen), Derya Arhan (Zhitlobud-2)

Orta Saha: Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Senay Alibek (SPVGG Greuther Fürth), Selin Marz (1.FC Köln), Lalia Dali Storti (AS Saint Etienne), Berna Tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Sanem Felek (FC Bergheim), Beyza Kara (Hamburger SV), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Gizem Güçlü (FC Aarau), Ayşe Demirci (Gardner Webb University Women's Soccer), Ceyda Altunay (L'eveil Sportif de Genas Azieu)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy-1), Miray Cin (MSV Duisburg), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven Av)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı