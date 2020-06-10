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Kadın milli halterciler verilen aranın telafisi için daha çok çalışacak

Kadın milli halterciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seneye ertelenen "2020 Tokyo Olimpiyatları" hedefleri için Konya'da kampa girerek çalışmalarına başladı.

10.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:37

Kadın milli halterciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seneye ertelenen "2020 Tokyo Olimpiyatları" hedefleri için Konya'da kampa girerek çalışmalarına başladı.

Milli kadın sporcular, pandemiyle mücadele sırasında kısıtlı imkanlarla evlerinde yaptıkları çalışmaları ve yeni normalleşme sürecinde Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan yönetiminde kampa girerek başladıkları antrenmanlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Melike Günal, "Avrupa şampiyonasına hazırlık için Ocak ayında kampımızı açmıştık, o kampta arkadaşlarım ve ben en büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok sıkı çalışmıştık. Hedefimiz için istediğimiz derecelere neredeyse ulaşmıştık." dedi.

Koronavirüsün müsabakalara hazır bir noktadayken engel oluşturduğunu ifade eden milli halterci Melike, "Tam da Avrupa şampiyonasına gitmeden 10 gün önce Kovid-19 nedeniyle bütün çalışmalarımız durduruldu. Sağlık ve tedbir açısından bütün kamp ve çalışmalarımız, turnuvalarımız ertelendi ve evlerimize gittik. Bu süreçte evlerimizde elimizden geldiği kadarıyla antrenman yapmaya çalıştık. Ancak kamplarda yaptığımız antrenmanlarla evdeki çalışmalar bir olmuyor. İster istemez derecelerimizde düşüklük oluyor." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na büyük hedeflerle çok sıkı çalıştıklarını anlatan Melike Günal, şunları dile getirdi:

"Bu spor, halter evde yapılabilecek bir spor değil. Mutlaka salona giderek başımızda bir antrenörün yardımıyla yapılması gereken bir spor. Biz karantina sürecini evde en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi normalleşme sürecine başlayınca Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar ve milli takım hocamız Mustafa Doğan'ın öncülüğünde normalleşme sürecinde ilk kampımıza 7 Haziran'da Konya'da başladık. Hedeflerimiz ve hayallerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Yeterince zamanımız var en iyi ulaştığımız dereceden daha iyi derecelere ulaşmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlar için daha sıkı çalışıyoruz."

Milli halterciler Dilara Narin, Berfin Altun, Dilara Ucan

Milli sporcu Dilara Narin ise yeni normalleşme süreciyle kampa katıldığını belirterek, "Burada yapacağımız antrenmanlarla derecelerimizi daha da yükseltmek için azimle çalışacağız. 2-3 ay sonra yapılması planlanan Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonalarına tam hazır bir şekilde gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonu milli halterci Berfin Altun da takım kamplarının pandemi nedeniyle iptal edildiğini, bu süreçte evde çalıştıklarını anlatarak, yeni normalleşme döneminde ilk kamplarına Konya'da başladıklarını, büyük hedefler için en güzel şekilde yarışacaklarını söyledi.

Milli halterci Dilara Ucan ise Kovid-19 nedeniyle verilen arada her ne kadar evde kendi imkanlarıyla antrenman yapsalar da derecelerinin biraz düştüğünü belirterek, Konya'da açılan bu kampta madalyalar için hazır olmaya çalışacaklarını anlattı.

Mart ayında yaptıkları kampta çok iyi dereceler elde ettiklerini sonrasında koronavirüs nedeniyle katılamadıkları Avrupa Şampiyonası'nda bir çok madalyayı kaçırdıklarını ifade eden Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan da "Kampta yeniden kuvvet ve kondisyon antrenmanlarına başladık. İnşallah hedeflerimize iki aya kadar hazır olmaya çalışacağız. Olimpiyat kotamızdan hiç vazgeçmedik, kesinlikle çok kotayla gitmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kadın milli halterciler verilen aranın telafisi için daha çok çalışacak

Kaynak: AA

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