Kadın Kooperatifi Markalaşma Yolunda

Urla Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperatifi, piyasada bulunmayan, üretimi kendilerine ait ürünler hazırlayarak marka olma yolunda ilerliyor.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperati fi üyeleri, Hatice Yenişehirli öğreticiliğinde ev ayakkabısı üretimine başladılar. Marka olma yolunda ilk adımlarını el örgüsü ev ayakkabısı ile başlayan kooperatif üyeleri yeni ürünler için de araştırma yapıyor.

Kooperatif üyesi ve öğretici Hatice Yenişehirli artık kooperatiflerinin kendine ait spot ürünlerinin olması gerektiğini belirterek, deneyimledikleri ve ticari ürün haline getirdikleri bazı objeleri kooperatifin sembolü altında ve satış koşullarında piyasaya sürmek için çalıştıklarını ifade etti.

El örgüsü ev ayakkabıları

Ürünlerin, bundan sonra kooperatif markası altında pazarlarda ve nihai satış noktalarında yerlerini alacağını dile getiren Yenişehirli, "Ürün stokumuzun her zaman yeterli olabilmesi için de hanımları bant usulü çalışmaya teşvik edecek eğitimler veriyoruz. Öncelikle onların ürünleri sahiplenmesini sağlıyoruz. Daha sonra ise ürünün seri bir şekilde üretilerek kullanıcıya ulaşmasını sağlayacağız. El örgüsü ayakkabıları ilk ürün olarak seçtik çünkü bu ürün ev kullanımına oldukça uygun, rahat, sağlıklı, hafif yıkanabilir ve kullanışlı. İki senedir denediğimiz bu ürün artık piyasaya çıkmaya hazır" dedi.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperati fi Başkanı Filiz Akyürek ise "Ev ayakkabı üretimimizin ardından file ve yaz dönemine uygun kadın elbiseleri üzerinde çalışacağız. Bunun yanın sıra var olan ürünlerimize patent alıp ürün yelpazemizi genişletmek adına araştırmalarımıza devam ediyoruz. Araştırmalarımız içinde evde artık kullanılmayan kumaşlardan yolluk hazırlamayı planlıyoruz. Böylece hem atıkları değerlendirerek geri dönüşüme katkıda bulunacak, hem geleneksel ürünlerimize sahip çıkacak, hem de kadınlarımıza gelir sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR