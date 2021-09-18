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Kadın Komitesi Başkanı Polat: "Ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ortak olmayı amaçlıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadın Komitesi Başkanı Polat:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi, her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile büyümeye devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi, her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile büyümeye devam ediyor.

Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, bünyelerine katılan yeni üyelerin işyerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak bir süre önce ailemize katılan 10 Numara Çiğköfte'nin Bölge Bayisi kadın girişimci Elif Genç'i ziyaret eden Zeynep Polat, "Aramıza katılan yeni üyelerimizle her geçen gün daha da büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üye iş yerlerine yaptığı ziyaretlerde Kadın Komitesinin kadın girişimciliğine ilişkin faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aktardıklarını belirten Polat, aynı zamanda ortak projelere yönelik fikir alışverişinde de bulunduklarını ve sektörel analizlere değindiklerini belirtti.

Polat, Erzurum'da üçünü kendisinin işlettiği, diğerleri franchise olmak üzere dokuz işletmesi bulunan Elif Genç'in iş yerine yaptığı ziyarette de çiğ köfte eşliğinde çok keyifli bir sohbet ettiklerini kaydetti.

Polat, "Tadı, kalitesi ve hijyen güvenliğiyle beğenerek yediğim ve herkese tavsiye ettiğim 10 Numara Çiğköfte, her geçen gün halkımızın da beğenisini kazanarak hızla büyümeye devam ediyor. Erzurum Kadın Komitesi yeni üyemiz Elif Hanım'a hayırlı olsun diyor, birlikte şehrimize katma değer sağlayacak yeni projelere imza atabilmeyi diliyorum" dedi.

Kadın kimliğine verdikleri gerçek saygı ve destekle önemli bir rol üstlendiklerini hatırlatan Zeynep Polat, Kadın Komitesi'nin de aynı anlayışı iş hayatı içerisindeki kadınlara sağlamak için çalıştığını ve ülkenin uzun vadeli hedeflerine var güçleriyle ortak olmayı amaçladıklarını söyledi. Polat, bu uğurda çalışarak yeni projeler olgunlaştırdıklarını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

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