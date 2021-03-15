Kadın Güreş Milli Takımı Olimpiyat Elemelerine hazır
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Kadın Güreş Milli Takımı Olimpiyat Elemelerine hazır

15.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:02
Kadın Güreş Milli Takımı Olimpiyat Elemelerine hazır

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarında mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarında mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Son olarak Ukrayna'da, Ukrayna, Azerbaycan, İsveç, Macaristan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Özbekistan, Beyazrusya, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Norveç milli takımları ile ortak kamp yapan milliler, daha sonrada özel turnuvada kendilerini test etme şansı elde etti. Turnuvanın ardından son etap çalışmalarını İstanbul'da yapan Kadın Güreş Milli Takımı 17 Mart tarihinde Macaristan'a hareket edecek.

Teknik direktör Efrahim Kahraman, pandemiye rağmen hazırlıkların son derece iyi gittiğini belirterek, "Ukrayna'da bizim için verimli olan bir kamp yaptık. Kampta toplam 14 ülke vardı. Bu tip kamplar rakiplerimizi daha yakından tanımamız açısından büyük önem taşıyor. Kampın ardından da turnuvada mücadele ettik. Ukrayna dönüşü İstanbul'da son hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi elemelere hazırız. Güreşçilerimizin istekli olmaları ve performansları da bizleri memnun ediyor" dedi.Kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiklerini belirten Kadın Güreş Milli Takım Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı ise, "Önce Macaristan'da Avrupa elemeleri, ardında da Bulgaristan'da dünya eleme müsabakalarında mücadele edeceğiz. Kadın güreşçilerimiz son yıllarda dünyada ses getiren işlerin altına imza attılar. Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadık. Tek eksiğimiz Olimpiyatlar kaldı. Hedefimiz önce kotaları alıp ardından da Olimpiyatlarda tarih yazmak" şeklinde konuştu.18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Eleme Müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan güreşçiler şunlar: 50 Kg: Evin Demirhan, 53 Kg: Zeynep Yetgil, 57 Kg: Bediha Gün, 62 Kg: Elif Jale Yeşilırmak, 68 Kg: Buse Tosun, 76 Kg: Yasemin Adar.


- Ankara
Kadın Güreş Milli Takımı Olimpiyat Elemelerine hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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