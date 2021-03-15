Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazır
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Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazır

15.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:15
Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazır

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarında mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarında mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakaları öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son olarak Ukrayna'da, Ukrayna, Azerbaycan, İsveç, Macaristan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Norveç milli takımları ile ortak kamp yapan milliler, daha sonra da özel turnuvada kendilerini test etme şansı elde ettiler. Turnuvanın ardından son etap çalışmalarını İstanbul'da yapan Kadın Güreş Milli Takımı, 17 Mart tarihinde Macaristan'a hareket edecek. Teknik Direktör Efrahim Kahraman, Pandemiye rağmen hazırlıkların son derece iyi gittiğini belirterek, "Ukrayna'da bizim için verimli olan bir kamp yaptık. Kampta toplam 14 ülke vardı. Bu tip kamplar rakiplerimizi daha yakından tanımamız açısından büyük önem taşıyor. Kampın ardından da turnuvada mücadele ettik. Ukrayna dönüşü İstanbul'da son hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi elemelere hazırız. Güreşçilerimizin istekli olmaları ve performansları da bizleri memnun ediyor" dedi. Kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiklerini belirten Kadın Güreş Milli Takım Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı ise, "Önce Macaristan'da Avrupa elemeleri, ardında da Bulgaristan'da dünya eleme müsabakalarında mücadele edeceğiz. Kadın güreşçilerimiz son yıllarda dünyada ses getiren işlerin altına imza attılar. Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadık. Tek eksiğimiz olimpiyatlar kaldı. Hedefimiz önce kotaları alıp ardından da olimpiyatlarda tarih yazmak" şeklinde konuştu. Kadın Güreş Milli Takımı 17 Mart tarihinde Macaristan'a hareket edecek.

Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şöyle:

50 Kg: Evin Demirhan

53 Kg: Zeynep Yetgil

57 Kg: Bediha Gün

62 Kg: Elif Jale Yeşilırmak

68 Kg: Buse Tosun

76 Kg: Yasemin Adar

-İHA-

Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazır
Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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