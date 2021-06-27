Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret
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Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret

Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın girişimciler Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın girişimciler Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) ziyaret etti.

Model Fabrika'ya yapılan ziyarette, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen ile Cevahir Asuman Yazıcı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUKİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay ile Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Arya Women Kadın Yatırım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Münteha Adalı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Model Fabrika'da yürütülen çalışmaların incelendiği ziyarette kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla yapılacak iş birlikleri ve Model Fabrika'da firmalara yönelik gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalar hakkında bilgiler verilerek, kadın girişimcilerin Model Fabrika hizmetlerinden etkin şekilde yararlanması noktasında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadın girişimciliğinin istenilen konuma gelmesi amacıyla Gaziantep Sanayi Odası olarak kadınların üretkenliğini destekleyen ve gelişimini teşvik eden projeler geliştirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Kadın girişimcilerimizi her alanda desteklemek, iş hayatında daha kalıcı olabilmelerini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanında kendilerine Model Fabrikamızda olduğu gibi yeni olanaklar da sunuyoruz. Bu çalışmalarımızla girişimci ruha sahip kadınlarımızın birbirinden destek alarak özgüven kazanmalarına ve kadınlarımızı üretime dahil ederek sürdürülebilir çalışma ağının bir parçası olmalarına zemin hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onlara çok yönlü destek sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KAGİDEM'e gerçekleştirilen ziyarette ise heyet, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Paker Sabak ile bir araya geldi. Kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler ve yapılan çalışmaların incelendiği ziyarette ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projeler ve kadın girişimcilerle iş birliği içerisinde yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret
Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret
Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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