HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kadın girişimciler organizasyon yeteneğini internete taşıdı

Özel gün kutlamalarında birbirinden farklı konseptler tercih ediliyor, sıra organizasyona geldiğinde zorlu bir süreç başlıyor.

Kadın girişimciler organizasyon yeteneğini internete taşıdı
25.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:50

Özel gün kutlamalarında birbirinden farklı konseptler tercih ediliyor, sıra organizasyona geldiğinde zorlu bir süreç başlıyor. Çözüm ise rehberlik hizmeti ve ürün teminini dijital ortama taşıyan kadın girişimcilerden geliyor.

Günümüzde her geçen gün artan ürün çeşitliliği, başta doğum günleri olmak üzere, nişan törenleri ve yeni doğan bebek kutlamaları gibi özel günlerde farklı konseptlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor. Belirlenen konseptlere uygun ürünlerin temin edilmesi ise seçeneklerin fazla olması nedeniyle uzun soluklu bir pazar araştırması gerektiriyor. Farklı tedarikçilerden alınan ürünler de kimi zaman görsel açıdan uyumsuzluğa neden olabiliyor. Bu tablo karşısında harekete geçen Partiavm.com, kutlama ürünleri satan mağazalara ve ihtiyaç olabilecek ürünlere tek adresten ulaşılabilmesi için dijital bir çözüm sundu. Kadınların yer aldığı 20 kişilik ekipten oluşan girişim, kutlama ürünleri sektöründe kişiye özel mağazacılık anlayışını internete taşımayı amaçlıyor.

"Konsept doğum günleri için organizasyon şirketlerine gerek yok"

Girişimci kadınların hazırladığı Partiavm.com bünyesinde kişilerin özellikle doğum günü kutlamalarını kendilerinin organize edebilmesi için dijital ortamda hem rehberlik hizmeti verdiklerini hem de ürün desteği sağladıklarını belirten şirket yetkilisi Özlem Şener Mumcu, organizasyonlar için harcanan yüksek meblağların ve uzun vakitlerin geride bırakılabileceğine dikkat çekti.

Mumcu, "Günümüz teknolojisinde pek çok hizmet ve ürüne tek tıkla ulaşmak mümkünken sıra kutlamalara geldiğinde organizasyon şirketi bulmak için kapı kapı gezildiğini veya çeşitli mağazalara gidilerek ürünlerin teker teker temin edildiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için dijital ortamlara taşınan butik mağaza deneyimini, kutlama ürünleri sektörüne de entegre ettik. Bu sayede tasarımından üretimine kadar tüm süreçlerini bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tasarım tescilli ürünleri tek adresten sunuyor, sipariş öncesi ve sonrasına kadar ailelere destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamına da katkı sağlanıyor"

Ailelerin özel günlerini renklendirirken kadınlarına da parlak bir gelecek sunmayı amaçladıklarını belirten Özlem Şener Mumcu, "Bünyemizdeki çalışanların yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor. Özel dikim bebek ve çocuk kostümlerinden balon süslemelerine, el işçiliği ile hazırlanan hediyeliklerden çocuk doğum günü süslemelerine ve doğum öncesinden diş buğdayı süslerine kadar her şey, el işinde usta kadınların ve Trabzon çevresinde bu iş için bir araya gelen girişimci kadınların katılımıyla kurulan özel bir ekip tarafından hazırlanıyor. Kadınların desteğiyle 2013 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanından 50 bini aşkın ailenin özel gününde yanında olmuş bir girişim olarak, daha nice ailelerin kadınlarına istihdam sağlamayı kendimize borç biliyoruz." dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Ekonomi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor Ekonomi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak Ekonomi
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Buse Varol İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Alişan
Şu an buradasınız: Kadın girişimciler organizasyon yeteneğini internete taşıdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:59:34. #1.15#
title