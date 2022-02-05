Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi - Haberler Spor
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Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 37 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi. Turuncu-lacivertliler ise puanını 37'ye çıkartarak averaj ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde 5. sıraya yerleşti.

Mutlak galibiyet parolasıyla Başakşehir maçına çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6. sıraya geriledi.

BERKAY ÖZCAN, BAŞAKŞEHİR'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin ilk dakikaları orta saha mücadelesi olarak geçerken Fenerbahçe, ilk yarının sonları ve ikinci yarının başında rakip kalede bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Turuncu-lacivertlilerde 61. dakikada Berkay Özcan sahneye çıktı ve Başakşehir'e 1-0'lık üstünlüğü getiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

FENERBAHÇE, 6. SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükselterek 5. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve averajla turuncu-lacivertlilerin alt sırasına düşerek 6. sırada kendine yer buldu.

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, İsmail Kartal, Başakşehir, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haber

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