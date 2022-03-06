Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi - Haberler

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Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarıyı bitiren düdüğün çalınmasının ardından facianın eşiğinden dönüldü. Sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Serdar Aziz, Altay ve Mert Hakan'ın müdahale etmesiyle taraftar güçlükle zaptedildi.

Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de tribünler sinir küpüne döndü. Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren sarı-lacivertli taraftar, ilk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından sahaya daldı.

TARAFTAR GÜÇLÜKLE TUTULDU

İlk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından bir Fenerbahçe taraftarı sahaya dalarak hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Taraftarı Serdar Aziz, Mert Hakan ve Altay güçlükle tutarken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi

Haberler.com - Spor

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