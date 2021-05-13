KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu

KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de protesto edilmeye devam ediyor.

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de protesto edilmeye devam ediyor. İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ve KADEM üyeleri Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası aralarında bebek ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, 320'den fazla Filistinli de yaralandı. Tüm dünyada tepkilere neden olan saldırılar Türkiye genelinde ve İstanbul'da protestolara neden oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

KADEM adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Cankaya, İsrail'in son saldırısında 14'ü bebek 53 Filistinlinin şehit olduğunu belirterek, "Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi. Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır' demişti Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki, sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil hesabı sorulmayan katliamlarda tekrarlanıyor" dedi.TAKSİCİLER İSRAİL'İ PROTESTO ETTİİstanbul birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Yakası'nda Göztepe Köprüsü'nde bir araya gelen taksiciler, Avrupa Yakası'nda ise Vatan Caddesi'nde toplandı. Konvoylar halinde İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne gelen taksiciler kornalar ev sloganlarla İsrail'i protesto etti.Taksiciler adına açıklama yapan dernek başkanı Hüseyin Duman, "Dünyanın şımarık çocuğu işgalci İsrail, aziz ve mübarek Ramazan ayında bizleri yine şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İbadet eden, silahsız, sivil insanlara karşı yapılan saldırı karşısında Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa Birliği; hepsinin gözü önünde olmasına rağmen işgalci İsrail'e karşı kör, sağır, dilsiz oldular" dedi.MEŞALELİ PROTESTOKonsolosluk önünde toplanan birçok vatandaş ise İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sloganlar atarak ve meşalelerle protesto etti.Öte yandan, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konsolosluk önünde meşaleler yakan vatandaşlar protestolarını sürdürdü.

- İstanbul
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sabah saatlerinde devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sabah saatlerinde devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Hakan Sabancı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 01:25:34. #1.15#

title