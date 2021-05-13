KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de protesto edilmeye devam ediyor.

İSRAİL'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de protesto edilmeye devam ediyor. İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ve KADEM üyeleri Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası aralarında bebek ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, 320'den fazla Filistinli de yaralandı. Tüm dünyada tepkilere neden olan saldırılar Türkiye genelinde ve İstanbul'da protestolara neden oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

KADEM adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Cankaya, İsrail'in son saldırısında 14'ü bebek 53 Filistinlinin şehit olduğunu belirterek, "Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi. Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır' demişti Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki, sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil hesabı sorulmayan katliamlarda tekrarlanıyor" dedi.TAKSİCİLER İSRAİL'İ PROTESTO ETTİİstanbul birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Yakası'nda Göztepe Köprüsü'nde bir araya gelen taksiciler, Avrupa Yakası'nda ise Vatan Caddesi'nde toplandı. Konvoylar halinde İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne gelen taksiciler kornalar ev sloganlarla İsrail'i protesto etti.Taksiciler adına açıklama yapan dernek başkanı Hüseyin Duman, "Dünyanın şımarık çocuğu işgalci İsrail, aziz ve mübarek Ramazan ayında bizleri yine şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İbadet eden, silahsız, sivil insanlara karşı yapılan saldırı karşısında Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa Birliği; hepsinin gözü önünde olmasına rağmen işgalci İsrail'e karşı kör, sağır, dilsiz oldular" dedi.MEŞALELİ PROTESTOKonsolosluk önünde toplanan birçok vatandaş ise İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sloganlar atarak ve meşalelerle protesto etti.Öte yandan, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konsolosluk önünde meşaleler yakan vatandaşlar protestolarını sürdürdü.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı