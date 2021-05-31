Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta?

Tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından tüm gözler yeni Kabine toplantısına çevrildi. 1 Haziran'dan sonra yapılacak düzenlemelerle ilgili detayların ele alınacağı toplantı şimdiden merak konusu oldu. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrası normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı merak etti.

1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme dönemi sonrasında neler olacağı Kabine toplantısında netleşecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin koronavirüs salgınında izleyeceği yol haritasını şekillendirecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları ve aşı takvimine ilişkin sunum yapacak. Bu kapsamda Kabine toplantısında kısıtlamaların ne ölçüde esnetileceği konuşulacak.

KAFE VE RESTORANLARA ŞARTLI AÇILIŞ

Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.

KAPALI ALANLAR BİR SONRAKİ TOPLANTIDA

Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki Kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.

DÜĞÜNLER BAŞLAYACAK

Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.

KISITLAMA SAATLERİNE ESNEME

Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00'e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER

Kabine'de spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

MASKE ŞARTI ESNETİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

OKULLARDA YAZIN TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda alınan kararları son dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.