Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Kabil Havalimanının açık kalması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz"
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Kabil Havalimanının açık kalması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: 'Kabil Havalimanının açık kalması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD vatandaşlarının tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının açık kalması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD vatandaşlarının tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının açık kalması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve ülkedeki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Psaki, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olması konusu üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Psaki, "Burada önemli ortaklar olan Katarlılar ve Türkler ile üzerinde çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden işler hale getirilmesi. Böylece bunu sadece insanların tahliyesi için değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımlar için de kullanabiliriz" dedi. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydetmeyi umduklarını belirten Psaki, Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının bir kısmı ile temas halinde olduklarını aktardı. Psaki, "İletişim kurabildiğimiz kadar çok kişiyle farklı yollarla iletişim halindeyiz. Bu konuda yine Katarlılar ve Türklerle birlikte çalışıyoruz. Havalimanının sivil tarafını faaliyete geçirmek için çalışıyoruz" diyerek tahliyeler için havalimanının açık kalmasının önemini vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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