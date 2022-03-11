Judokalar Hırvatistan'da Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ayşenaz Özdemir ile Mehmet Ali Akıncı, Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Ayşenaz Özdemir ve Mehmet Ali Akıncı, 12-13 Mart'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak Denizli'ye bronz madalya kazandıran Ayşenaz Özdemir Burdur'da, yine aynı turnuvada zorlu rakiplerin arasından sıyrılarak Türkiye üçüncüsü olan Mehmet Ali Akıncı ise Samsun'da milli takım kampına katıldı. Kampta hazırlıkların tamamlanmasının ardından Zagrep'e uçan Ayşenaz Özdemir ve Mehmet Ali Akıncı, milli takım kafilesi ile birlikte 12-13 Mart'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda boy gösterecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor