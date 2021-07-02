Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
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Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı

Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Judo Ümit Milli Takım seçmeleri Ankara'da başladı.

Judo Ümit Milli Takım seçmeleri Ankara'da başladı. Türkiye Judo Federasyonu Tesisleri'nde başlayan milli takım seçmeleri üç gün sürecek. 56 ilden; 306 kadın ve 397 erkek judokanın katıldığı seçmelerin ilk gününde 6 sıklette dereceye girenler belirlendi. Seçmelerin ilk gün müsabakaları sonunda; Kocaelili judocular 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülükle ilk sırada yer aldı. Manisalı judokalar 1 birincilik, 2'şer ikincilik ve üçüncülükle sıralamada ikinci olurken, Edirne, Antalya ve Samsun 1'er birincilikle üçüncülüğü paylaştı.  

Ümit Milli takım seçmelerinde ilk üçe giren sporcular:  

Erkekler 50 Kg Berkay Aydın  (Kocaeli), Mehmet Şahin Ertem (Manisa) Tuncay Türkman (Şanlıurfa) Erkekler 81 Kg Mertcan Kömpe (Samsun), İbrahim Melih Şahin (Çorum). Resul Karaman (Konya) Erkekler +90 Kg İbrahim Tataroğlu (Antalya) Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa) Recep Ergin (Balıkesir) Kadınlar 40 Kg Zilan Ertem (Manisa) Begümnaz Doğruyol (Sivas) Elif Arıcı (Bilecik) Kadınlar 44 Kg Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli) Nurten Doğrusoy (Kocaeli) Şeymanur Yıldız (Kocaeli) Kadınlar +70 Kg Elif Başkut (Edirne) Nahide Saylağ (Mardin) Yağmur Yılmaz (Trabzon)  

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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