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Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda yarın yapılacak Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi.

21.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:52
Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti

Basketbolda ULEB Kupası Top 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda yarın yapılacak Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, Olimpic de Badalona'da oynanması gereken maçın, olumsuz hava koşulları nedeniyle 'nın kentindeki Palau Blaugrana'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yağmur ve saatte 50 kilometre hıza kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Palau Olimpic de Badalona Salonu'nun çatısının zarar gördüğü, maç saatine kadar tamirinin mümkün olmadığı belirtildi.

Joventut Badalona ile TOFAŞ arasındaki mücadele, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
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