Jose Mourinho:"PSG-Başakşehir ikonik bir maç olarak hatırlanacak"
09.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:14
Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan ve maçın 15. dakikasında dördüncü hakemin ırkçı söylemi sebebiyle duran maç hakkında yorumda bulundu.
Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan ve maçın 15. dakikasında dördüncü hakemin ırkçı söylemi sebebiyle duran maç hakkında yorumda bulundu.
Kaynak: Dugout