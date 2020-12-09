Jose Mourinho:"PSG-Başakşehir ikonik bir maç olarak hatırlanacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jose Mourinho:"PSG-Başakşehir ikonik bir maç olarak hatırlanacak"

09.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:14

Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan ve maçın 15. dakikasında dördüncü hakemin ırkçı söylemi sebebiyle duran maç hakkında yorumda bulundu.

Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Jose Mourinho, Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan ve maçın 15. dakikasında dördüncü hakemin ırkçı söylemi sebebiyle duran maç hakkında yorumda bulundu.

Jose Mourinho:'PSG-Başakşehir ikonik bir maç olarak hatırlanacak'

Kaynak: Dugout

İlgili Haberler

UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı
Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun
Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jose Mourinho:"PSG-Başakşehir ikonik bir maç olarak hatırlanacak" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:14:48. #1.14#
title