Jorge Messi, oğlu Lionel için PSG'yle görüştüğü iddialarını yalanladı
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Jorge Messi, oğlu Lionel için PSG'yle görüştüğü iddialarını yalanladı

15.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:02

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımından ayrılacağı yönündeki haberlere bir yenisi eklendi. Arjantinli yıldızın babası hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, "Messi'nin Katar ve PSG ile olan bağlantısı giderek güçleniyor." haberini yalanladı.

Arjantinli yıldızın yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmak istemesi transfer spekülasyonlarını beraberinde getirdi. El Chiringuito, Jorge'nin Katar konsolosluğunda bir görüşme yaptığını iddia ederken, baba Messi iddialara "Doğru değil. Başka bir icat daha. Eylül ayından beri Arjantin'deyim" şeklinde yanıt verdi.

NEYMAR'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

El Chiringuito ise Messi'ye ait özel uçağın geçen hafta Rosario'dan Barselona'ya hareket ettiğini savundu.

Messi'nin Paris Saint-Germain'e potansiyel transferi hakkındaki söylentiler eski takım arkadaşı Neymar'ın Arjantinli ile oynama arzusunu dile getirmesiyle arttı. Brezilyalı yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşlemelerinin ardından bir paylaşım daha yaptı: Yakında görüşürüz arkadaşım.

Barça ile mevcut sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalan Messi, 1 Ocak 2021'den itibaren kulüplerle serbestçe görüşme yapabilecek.

Jorge Messi, oğlu Lionel için PSG'yle görüştüğü iddialarını yalanladı
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