Joachim Löw, Türkiye maçında yine burnunu karıştırırken kameralara yakalandı
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Joachim Löw, Türkiye maçında yine burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

08.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:07

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye maçında fena yakalandı. Daha önce sık sık burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Almanya Milli Takımı'nın hocası bu alışkanlığından milli takımımızla oynanan maçta da kurtulamadı.

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın konuğu oldu. 6 gole sahne olan maç 3-3 sona erdi. Köln kentinde yer alan RheinEnergie Stadı'nda oynanan maçta Almanya'nın hocası Joachim Löw'ün bazı alışkanlıklarından kurtulamadığı görüldü.

2014 Dünya Kupası'nda sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri sık sık gündem olan Löw, 2018'deki İsveç maçında yine kameralara yakalanmıştı.

Joachim Löw, Türkiye maçında yine burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

O dönem "Maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım" açıklamasını yapan 60 yaşındaki teknik adam, bu kez de Almanya-Türkiye maçında gündeme oturdu. Alman teknik adamın burnunu karıştırırken çekilen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Joachim Löw, Türkiye maçında yine burnunu karıştırırken kameralara yakalandı

"TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM OLMUŞ"

Maçın ardından açıklamalar yapan Löw, "Çok keyifli bir maçtı, iki takım da çok oyuncu değiştirdi, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızı da yorumlayan deneyimli hoca, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.

Joachim Löw, Türkiye maçında yine burnunu karıştırırken kameralara yakalandı
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