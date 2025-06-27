Jhon Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Jhon Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi?
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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası bir forvet arayışına girerken, gündemine Jhon Duran'ı almıştı. Sarı lacivertli taraftarları Duran transferinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Peki, Jhon Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası bir forvet arayışına girerken, gündemine Jhon Duran'ı almıştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran'ı ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti. Jhon Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi?

JHON DURAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran'ı ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti

İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United, Fulham, Wolves ve İtalya'dan Napoli, tıpkı Sarı Lacivertliler gibi Duran'ı transfer etmeye çalışıyor. Ancak bu takımlar içerisinde pazarlıklarda en net tavır koyan kulüp olan Fenerbahçe'nin, bir adım öne geçtiği belirtildi.

Kanarya, 21 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro maaş, kulübüne 7 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmişti. Al Nassr'ın bu rakama sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da bizzat telefonda görüştüğü Duran'ın yavaş yavaş ikna olma sürecine girdiği konuşuluyor.

77 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe cephesinin bu süreçte gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu transferde mutlu sona ulaşmak konusunda son derece kararlı oldukları bildirildi. Duran, Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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