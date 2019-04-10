Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, idmana yeni tarzıyla damga vurdu. Siyah olan saçlarını sarıya boyatan deneyimli orta saha oyuncusu, taraftarlardan tam not aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Lens'in yeni imajını beğendiklerini belirten paylaşımlarda bulundular.