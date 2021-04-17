Jeopark Kula filede finalde
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Jeopark Kula filede finalde

Jeopark Kula filede finalde
Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Spor

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalan Jeopark Kula Belediyespor, yarı final 1'inci Grup'ta 2'nci sırayı alarak adını finale yazdırdı.

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalan Jeopark Kula Belediyespor, yarı final 1'inci Grup'ta 2'nci sırayı alarak adını finale yazdırdı. Ankara'da oynanan müsabakalarda Milas Belediyespor'u 3-0 yenip, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildikten sonra Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Manisa temsilcisi, son 4 takım arasına kalmayı başardı. Kula ekibi 20-22 Nisan'da Başkent Voleybol Salonu'nda sırasıyla Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'la karşı karşıya gelecek. Jeopark Kula Belediyespor, 2 galibiyet alması halinde yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alacak.

Manisa'yı en iyi şekilde temsil ederek final oynamaya hak kazandıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, "Efeler Ligi'ne bir adım daha yaklaştık. Teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Antrenör Fuat Dokgöz, 2019'da veda ettikleri Efeler Ligi'ne döneceklerini söyledi. Dokgöz, Kulalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere takımın başarısında emeği geçen yönetime teşekkür etti. Ege'yi temsil eden Muğla ekibi Milas Belediyespor ve İzmir takımı Saint Joseph ise yarı finallerde havlu attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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