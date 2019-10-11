Jeopark Kula Belediyespor'dan gövde gösterisi

11.10.2019 15:12

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi ekibi Jeopark Kula Belediyespor'un yeni teknik ekibi ve oyuncuları, yeni sezonun ilk maçı öncesi ligde temsil ettiği Kula'da şehir turu yaptı.



Jeopark Kula Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonuna Ankara'da hazırlanan yeni teknik heyet ve oyuncuları yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek Jeopark Kula Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk maçı öncesinde ligde temsil ettiği Kula'da şehir turu attı. Ligin ilk öncesinde Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret eden takımın yeni teknik heyeti ve oyuncuları, Kaymakam Duru'ya takım hakkında bilgi verdi. Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, takımın yeni tecrübeli baş antrenörü Fuat Dokgöz ve yeni oyuncuları Kaymakam Duru ile tanıştırdı.



Ankara'da hazırlanan yeni teknik heyet ve oyuncularını makamında ağırlayan Kaymakam Kemal Duru, yeni sezonda Kula'yı en iyi şekilde temsil etmek isteyen Jeopark Kula Belediyespor'a her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Yeni sezonda başarılar elde ederek Türkiye Voleybol Federasyonu'nun en üst ligi olan Efeler Ligi'ne yükseleceklerine inandığını kaydeden Kaymakam Duru, yeni teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi.



Kaymakam Duru'yu ziyaretinin ardından şehir turu atan teknik ekip ve oyuncularına, Manisa 1.Amatör Küme'de mücadele eden Kula Ülküspor'un Kulüp Başkanı Suat Esen ve Jeo Taraftar Grubu Başkanı Hasan Şentürk baklava ikramında bulundu. Yeni sezon öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde Kula'yı temsil edecek olan Jeopark Kula Belediyespor'a baklava ikramında bulunan Kula Ülküspor Kulüp Başkanı Suat Esen ve Jeo Taraftar Grubu Başkanı Hasan Şentürk, teknik heyet ve oyunculara yeni sezonda başarılar diledi.



Daha sonra ilçe merkezinde şehir turu atan teknik ekip ve oyuncular, Kulalı vatandaşlar ve esnaflar tarafından sevgi seliyle karşılandı.



Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak ligin ilk maçında kendi evinde ağırlayacakları İnegöl Belediyespor müsabakasına odaklandıklarını belirten Jeopark Kula Belediyespor'un tecrübeli baş antrenörü Fuat Dokgöz, Kula'daki voleybol atmosferini çok sevdiğini belirtti. Daha henüz maça çıkmamalarına rağmen Kulalı vatandaşlar ve esnaflar tarafından coşkuyla karşılanmanın hediyesini yeni sezona galibiyetle başlayarak vermek istediklerini vurgulayan Dokgöz, Kula'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



Jeopark Kula Belediyespor, TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda ligin ilk devresinde beşi kendi sahasında olmak üzere 11 maça çıkacak. Kula'nın filedeki efeleri, ligin İlk haftasında 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Kula Spor Salonu'nda rakibi İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA