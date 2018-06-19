Jardel: "Galatasaray'a Dönüyorum"

Galatasaray'ın eski ve unutulmaz futbolcularından Mario Jardel, Türkiye ve sarı kırmızılı takımda geçirdiği günlere dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A DÖNÜYORUM DİYEBİLİRİM"

Türkiye benim kalbimde. Türkiye Ligi'nde başladığım gün 5 gol attım ve o takımda Taffarel vardı Ayrıca Hagi, Capone ve Marcio gibi yıldızlar da var. En büyük hatıram Süper Kupa maçıydı. O maçın ardından Türkiye'ye döndüğümüzde muhteşem bir atmosfer vardı. Galatasaray'a selam söylüyorum. Yakında Galatasaray'a dönüyorum diyebilirim. Çünkü bazı futbolcularla çalışmaya başladım. Umarım Türkler bana fırsat verir.

- Galatasaray'a nasıl transfer oldun?

Türkiye macerası Porto'da geçirdiğim 4 yılın ardından başladı. Eğlenceli bir hikayeydi. Plajda oturuyordum ve Taffarel telefonla aradı. Bunlar anlaşma şartları ve sana bu rakamı verecekler. Ne dersin? Hemen geliyorum dedi.

"SÜPER MARİO JARDEL TEZAHÜRATINI UNUTAMIYORUM"

Galatasaray'da ilk maçımda 5 gol attım. Statta muhteşem bir atmosfer yarattık. Onlar bana "Süper Mario Jardel diye seslenmeye başladılar. Mücadeleyi ve kalabalık statları seviyorum. Türkiye'de şampiyon olamadım ama Popescu, Taffarel, Capone ve Marcio ile birlikte Süper Kupa'yı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler çıkardık. UEFA Süper Kupa'da 2 gol attım ve Türk futbol tarihine geçtim. Tanrıya şükürler olsun. Ancak tek başıma hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlarıma çok şey borçluyum.

- Uzun süre kalmadığın için pişman mısın?

Hayır. Geriye dönsek bile büyük ihtimalle orada kalmaazdım. Çünkü Benfica Başkanı benimle kontrat yapmıştı ve bana bir takım sözler vermişti. Çünkü Galatasaray'da iyi oynamıştım fakat verilen sözler tutulmadı. Mahkemeye gitmeyi düşünüyordum. Ardından küçük bir toplantı yaptık ve anlaşmaya vardık. 4 yıl olması gerekirken sadece 1 yıl kaldım Galatasaray'da. Ancak akılda kalan 1 yıldı.