Japonya'ya Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ikinci kısmı ulaştı

Japonya yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç üreticisi Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların ikinci kısmını teslim aldı.

Japonya yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç üreticisi Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların ikinci kısmını teslim aldı.

Amerikan ilaç üreticisi Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 aşısının 450 bin dozluk ikinci kısmını taşıyan kargo uçağı başkent Tokyo'daki Narita havalimanına indi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Pfizer aşısına hafta başında onay vermesi sonrası, ülke geneli 100 tıbbi kuruluşta sağlık çalışanlarına aşılama başlamıştı.

Kyodo ajansının bakanlık verilerine dayandırdığı haberine göre 19 Şubat itibarıyla 70'e yakın sağlık kuruluşunda 5 bin 39 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu.

Bu kapsamda gelecek haftaya kadar 40 bin sağlık çalışana ilk doz, 3 hafta sonra ikinci dozun vurulması hedefleniyor.

Aşıların 386 bin dozluk ilk kısmının ilk kısmı 12 Şubat'ta Japonya'ya ulaşmıştı.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca, geliştirdiği aşının kullanım onayı için 5 Şubat'ta Bakanlığa başvuru yapmıştı.

Halihazırdaki takvime göre, mart ortasında ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanının, nisanda 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Hükümet 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan