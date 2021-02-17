Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi
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Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi

17.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:02
Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi

Japonya'nın Fukuşima kentinde haftasonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Japonya'nın Fukuşima kentinde haftasonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Japonya'nın Fukuşima kentinde haftasonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, kentteki 60 kilometre derinlikte yaşanan depremin etkisi gözler önüne serildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na bağlı basın ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, kara yollarında meydana gelen derin çatlaklıklar ve toprak kaymasından etkilenen bölgeler yer aldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, 13 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Fukuşima'da gece yarısına doğru hissedilen 60 kilometre derinlikte yaşanan depremin 7.3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.


Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi
Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi
Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi
Japonya'daki depremin yarattığı tahribat görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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