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Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı

Japonya'da çalışmaları süren uçan arabanın yolculu deneme uçuşu yapıldı. Denemede araç yerden 1-2 metre yükseldi ve ağla kaplı bir alanda 4 dakika boyunca havada kaldı. Uçan arabanın 2023'de kullanılması hedefleniyor.

29.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:31

İnsanlık gökyüzünde uçan otomobillerle yolculuk yapma hayaline her geçen gün daha da yaklaşırken, "Japon SkyDrive" adlı şirket de dünya genelindeki "uçan otomobil" projelerinin yürütücülerinden biri oldu. Cuma günü basına açık yapılan test sürüşünde, pervaneli tek sürücülü uçan araba, yerden yaklaşık 2 metre havalanarak 4 dakika boyunca havada dolaştı. SD-03 adı verilen uçan arabanın elektrikle çalıştığı ifade edildi.

Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı

2023 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Uçan araba projesinin sahibi SkyDrive girişimine başkanlık eden Tomohiro Fukuzawa basına yaptığı açıklamada, "uçan arabanın" 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesini umduğunu söyledi.

Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı

5 İLE 10 DAKİKA ARASINDA HAVADA KALABİLİYOR

Fukuzawa, "Dünyanın 100'den fazla uçan araba projesinden sadece bir avuç dolusunun sürücüyle birlikte uçarak başarı sağladı" dedi. Fukuzawa aracın havada 5 ile 10 dakika arasında havada kalabildiğini ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirilirse Çin gibi diğer ülkelere gönderim yapma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
MEHMET: Sesi sinir bozucu, drone türü araçların hepsi böyle oluyor genelde. Sesini azaltmaya çalışsan yapamazsın, çünkü pervanesiz kalkmıyor. Pervane kullanmasan da uçamayacak.
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FREEWOMAN: uçan arabaları ben böyle hayal etmemştim :) tekerleklerle filan
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YUSUF: Selçuk Bayraktar bunun konforlusunu ve 5 kişilik olanının projesini bile hazırlamıştır
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