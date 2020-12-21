Japon firma temsilcisi, tedarik anlaşmaları için Manisa'ya geldi

Japonya merkezli Techno Associe şirketinin Çekya'da faaliyet gösteren fabrikasının Genel Müdürü Kenichiro Iwanoi, tedarik anlaşmaları için Manisa'ya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret eden Kenichiro, Çekya'daki fabrikalarının telekomünikasyon, otomotiv, elektronik ev eşyaları, endüstriyel altyapı ve yapı teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ana tedarikçileri Çin'den hammadde ve ara malı tedariğinde zorlandıklarını dile getiren Kenichiro, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki otomotiv yan sanayisi ile beyaz eşya sektörüne yönelik teknoloji odaklı çalışan firmalarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Kenichiro, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bu alanda yetkin firmaların bulunduğuna dikkati çekerek, stratejik tedarikçi olarak değerlendirdikleri Türk firmalarla önemli anlaşmalar yapmayı umut ettiğini sözlerine ekledi.

MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz da kentte faaliyetlerini sürdüren firmalara yeni pazar alanları oluşturmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamamak için çalışmalara devam edildiği kaydetti.

Yılmaz, yabancı sermayenin Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, "Pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen Manisa güçlü sanayisi ile üretmeye, katma değer yaratmaya devam etti. Üyelerimiz özverili şekilde çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Afrika ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetler ile yaptığımız görüşmeler ile üyelerimize yeni pazarlar yaratmak adına büyük çaba gösterdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Japonya arasında ekonomik işbirliği anlamında köklü bağlar bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Manisamız'da Mitsubishi Electric, Sumika Polymer Compounds, İnci GS Yuasa Akü, Sarten Ambalaj ve TOYO Matbaa Mürekkepleri gibi Japon sermayeli firmalar yer almaktadır. Manisa iş dünyası olarak yeni yatırımlara, yeni satış alanlarına kapımız sonuna kadar açık."

Ziyarette, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Uzmanı Mustafa Coşkun ve Manisa TSO kurumsallaşma ve Devlet Destekleri temsilcisi Mehmet Can Çakar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır