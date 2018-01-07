Jant Sektöründe Dünya Markası Oldu

FERDİ UZUN - Aydın'da bir grup girişimcinin zirai araçlar için jant üretmek için kurduğu Jantsa, 84 ülkeye yaptığı ihracatla önemli bir başarı hikayesine imza attı.



Jantsa Jant Sanayi AŞ Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977 yılında Sultanhisar ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 600 girişimcinin ortak bir yatırımla tarımsal amaçlı faaliyet gösteren araçlara jant yapmak için fabrika kurduğunu söyledi.



İlk kurulduklarında 45 çalışanla yola çıktıklarını aktaran Çerçioğlu, sonraki yıllarda özellikle ağır vasıtalar, ticari araçlar ve iş makinelerine de jant üretmek üzere yatırımları hayata geçirdiklerini, halen 80 bin metrekare alanda 900 işçiye istihdam sağladıklarını bildirdi.



İhracat serüvenine 1990'lı yıllarda Kuzey Afrika ülkeleriyle başladıklarını dile getiren Çerçioğlu, 2000'li yıllarda AB ülkelerinde hızlı bir yükseliş grafiği yakaladıklarını söyledi.



İhracatlarının giderek arttığını ve şirketlerinin büyümeye devam ettiğini belirten Çerçioğlu, 2018 yılında da dünya konjonktüründe olumsuz bir gelişme olmazsa büyümelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Dünyada belli başlı, bilinen tüm markalara jant üretiyoruz. Örneğin Volvo firmasının jantlarının yanında son dönemde ABD'deki iş makinesi üreticileri için de üretim yapmaya başladık. Arjantin'den Yeni Zelanda'ya 84 ülkeye çelik jant ihracatı yapıyoruz. Nissan Pajero ve önümüzdeki yıl sonunda piyasaya çıkacak Yeni Clio'nun jantını da yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Aranan tedarikçi oldular



Dünyada buldozer, greyder, beko loder gibi ağır iş makinelerinin üretim sürecinde aranan tedarikçilerden olduklarına işaret eden Çerçioğlu, Türk otomotiv sanayisinin dünyada kendisini kabul ettirdiğine dikkat çekti.



Türkiye'nin sadece çelik değil, alüminyum jantlarda da Avrupa'nın üretim merkezi haline geldiğine işaret eden Çerçioğlu, yerli otomobil projesinin bu süreçte alınmış doğru bir karar olduğuna işaret etti.



Çerçioğlu, "Dünyanın en kaliteli markalarına üretim yapabiliyoruz. Mercedes, BWV, Ferrari'ye Türkiye'den parça gidiyorsa bu bizim bu konuda ne kadar yetkin ve başarılı olduğumuzun kanıtıdır. Türk otomotiv yan sanayicisi bundan sonra geri adım atmayıp, daha ileriye gidecektir. Bu noktada Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretmesi hiç de hayal değil." ifadelerini kullandı.



Şirket olarak savunma sanayisi parçaları konusunda da çalıştıklarını anlatan Çerçioğlu, çeşitli tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları için üretim yaptıklarını, yeni projeler üzerinde de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.