Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi

Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de jandarma ekipleri, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem'in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe'ye doğum günü sürprizi yaptı.

OSMANİYE'de jandarma ekipleri, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem'in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe'ye doğum günü sürprizi yaptı. 

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen topçu atışı sonucu geçen yıl 3 Şubat'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem'in oğlu Yağız Efe için jandarma ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz adına sürpriz doğum günü pastası hazırlatan ekipler, Yağız Efe'nin Düziçi ilçesinde yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Bir yakının kucağında kapıyı açan Yağız Efe, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı.

'İYİ Kİ DOĞDUN ASLAN PARÇASI'

Giydiği askeri kıyafetle çekilen fotoğrafının pasta üzerine işlendiği ve üzerinde 'İyi ki doğdun aslan parçası' yazılı doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Yağız Efe'ye hediyeler verildi. Şehit ailesi, Vali Erdinç Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı'na sürpriz doğum günü için teşekkür etti.

 


Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi
Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Ryan Babel Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:24:41. #1.16#

title